Aydın Ticaret Borsası
11 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12-22,50 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12-22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 12,00
| 22,50
|Naturel ham zeytinyağı
| 12,35
| 12,35
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:33 Kaynak: AA
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