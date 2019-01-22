Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,75-22 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,75-22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 16,75
| 22,00
|Naturel ham zeytinyağı
| 9,75
| 15,00
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:23 Kaynak: AA
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