Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,75-22 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,75-22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 16,75 22,00
Naturel ham zeytinyağı 9,75 15,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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