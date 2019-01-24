Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10,75 lira ila 20,50 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10,75 lira ila 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 10,75
| 20,50
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,00
| 10,00
|Aydın Kestanesi
| 10,00
| 21,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 9,46
| 13,00
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:27 Kaynak: AA
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