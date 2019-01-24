Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10,75 lira ila 20,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 10,75 lira ila 20,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,75 20,50
Siyah Salamura Zeytin 4,00 10,00
Aydın Kestanesi 10,00 21,00
Naturel Ham Zeytinyağı 9,46 13,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:27 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi
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