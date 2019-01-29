Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

56 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 26 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 26,00 26,00
Naturel Ham Zeytinyağı 9,50 10,49

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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