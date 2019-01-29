Aydın Ticaret Borsası
56 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 26 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 26,00
| 26,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 9,50
| 10,49
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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