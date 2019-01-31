Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

58 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 22 ila 27 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 22 ila 27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 22,00 27,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 14,00
Siyah Salamura Zeytin 4,75 4,75
Sıra Mısır 1,22 1,22

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Zeytin, Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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