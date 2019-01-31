Aydın Ticaret Borsası
58 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 22 ila 27 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 22 ila 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 22,00
| 27,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,00
| 14,00
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,75
| 4,75
|Sıra Mısır
| 1,22
| 1,22
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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