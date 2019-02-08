Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24,50 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 lira, en yüksek 24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 10,00
| 24,50
|Naturel ham zeytinyağı
| 10,20
| 14,50
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:35 Kaynak: AA
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