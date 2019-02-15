Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 - 18 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 - 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 10,00
| 18,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 12,75
| 12,75
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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