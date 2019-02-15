Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 - 18 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10 - 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 18,00
Naturel Ham Zeytinyağı 12,75 12,75

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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