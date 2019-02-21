Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ila 21,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ila 21,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 12,50 21,50
Naturel Ham Zeytinyağı 9,70 13,89
Siyah Salamura Zeytin 5,00 7,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Zeytin, Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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