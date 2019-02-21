Aydın Ticaret Borsası
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ila 21,50 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ila 21,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 12,50
| 21,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 9,70
| 13,89
|Siyah Salamura Zeytin
| 5,00
| 7,25
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA
Sahibinden.com "Satılıyor İddialarını" Yalanladı
Bakan Varank Müjdeyi Verdi: Asgari Ücret Desteği Bu Sene Tüm Yıl Verilecek
AB Ülkeleri Vize Ücretini 80 Euroya Çıkaracak
Kafkas Arısı, Kara Kışı Kar Altında Geçiriyor