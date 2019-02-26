Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 22,50 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 11,00
| 22,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 11,00
| 14,50
|Siyah Salamura Zeytin
| 5,50
| 5,50
|Aydın Kestanesi
| 13,00
| 20,50
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:26 Kaynak: AA
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