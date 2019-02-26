Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 22,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 22,50
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 14,50
Siyah Salamura Zeytin 5,50 5,50
Aydın Kestanesi

 13,00 20,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:26 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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