Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,70 ila 14,10 liradan işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,70 ila 14,10 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
St1 Mahlıç 9,45 9,50
Naturel Ham Zeytinyağı 10,70 14,10
Siyah Salamura Zeytin 3,10 8,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80'lerin Efsanesi Kara Şimşek, Yollara Geri Döndü Öğrencilerin Doğal Gazda 23 Bin Lira Tasarruf Ettiren Projesi

Digiturk'e Rekabet Soruşturması Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:26:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]