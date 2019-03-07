Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,70 ila 14,10 liradan işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,70 ila 14,10 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|St1 Mahlıç
| 9,45
| 9,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,70
| 14,10
|Siyah Salamura Zeytin
| 3,10
| 8,25
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:59 Kaynak: AA
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