Aydın Ticaret Borsası
46 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14 - 17,35 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 14,00 17,35 Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14 - 17,35 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 14,00
| 17,35
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 12,50
| 12,50
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:46 Kaynak: AA
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