Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

46 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14 - 17,35 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 14,00 17,35 Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 14 - 17,35 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 14,00 17,35
Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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