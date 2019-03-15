Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 - 15 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 11,00 15,00 Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 13,50.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 - 15 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 15,00
Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 13,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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