Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 - 15 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 11,00 15,00 Naturel Ham Zeytinyağı 10,00 13,50.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 - 15 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 11,00
| 15,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,00
| 13,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:14 Kaynak: AA
Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti
İYİ Partili Koray Aydın'dan Seçime Günler Kala İddialı Sözler: Ankara Bitti, İstanbul'da da İmamoğlu Öne Geçti
Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Başladı
Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor