Aydın Ticaret Borsası
23 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 10,00 22,00 Naturel Ham Zeytinyağı 10,25 11,55 Siyah Salamura Zeytin.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 22 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 10,00
| 22,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,25
| 11,55
|Siyah Salamura Zeytin
| 6,60
| 6,60
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA
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