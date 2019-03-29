Aydın Ticaret Borsası
51 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Aydın
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 22,50
| 22,50
|Naturel ham zeytinyağı
| 12,00
| 12,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA
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