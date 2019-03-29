Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

51 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 22,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 22,50 22,50
Naturel ham zeytinyağı 12,00 12,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:17 Kaynak: AA

Aydın, Ekonomi
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