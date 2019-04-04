Aydın Ticaret Borsası
56 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru incir
| 13,41
| 13,41
|Siyah salamura zeytin
| 4,25
| 4,25
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA
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