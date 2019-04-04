Aydın Ticaret Borsası

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Kuru incir 13,41 13,41 Siyah salamura zeytin 4,25 4,25

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: