Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

56 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 13,41 13,41
Siyah salamura zeytin 4,25 4,25

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:33 Kaynak: AA

Aydın, Ekonomi
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