Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 16,02 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 16,02 16,02 Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 16,02 liradan işlem gördü

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 16,02 16,02
Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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