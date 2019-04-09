Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 16,02 liradan işlem gördüBorsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)Kuru İncir 16,02 16,02 Naturel Ham Zeytinyağı 12,50 12,50.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 16,02 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 16,02
| 16,02
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 12,50
| 12,50
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:55 Kaynak: AA
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