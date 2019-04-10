Aydın Ticaret Borsası
46 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 25 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
| 10,00
| 25,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 16,00
| 16,50
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