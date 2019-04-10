Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 25 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

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