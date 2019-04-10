Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

46 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 25 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı ortalama 10 ila 25 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 10,00 25,00
Naturel Ham Zeytinyağı 16,00 16,50
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:14 Kaynak: AA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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