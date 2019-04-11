Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 9,75 ila 13,50 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:06 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 9,75 ila 13,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Siyah Salamura Zeytin
| 8,51
| 13,44
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 9,75
| 13,50
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