Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 9,75 ila 13,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 9,75 ila 13,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Siyah Salamura Zeytin 8,51 13,44
Naturel Ham Zeytinyağı 9,75 13,50
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:06 Kaynak: AA
Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi
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