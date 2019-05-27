Aydın Ticaret Borsası
4 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 23 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|11,00
| 23,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|13,78
|16,70
|Siyah Salamura Zeytin
|3,60
|3,60
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