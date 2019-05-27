Son Dakika Haberleri: Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası

4 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 23 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 23 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 23,00
Naturel Ham Zeytinyağı 13,78 16,70
Siyah Salamura Zeytin 3,60 3,60
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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