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Aydın Ticaret Borsası

1 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ile 20,50 lira aralığından işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ile 20,50 lira aralığından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün
 En düşük (lira)
 En yüksek (lira)
Kuru İncir
 12,50
 20,50
Naturel Ham Zeytinyağı
 10,94
 10,94
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Ekonomi
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