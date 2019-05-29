Aydın Ticaret Borsası
1 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ile 20,50 lira aralığından işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:02 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 12,50 ile 20,50 lira aralığından işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Kuru İncir
| 12,50
| 20,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,94
| 10,94
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu
İlaç üreticisi Johnson & Johnson'a 17,5 milyar dolarlık ağrı kesici davası açıldı
Eniştesini öldüren katil ilk kez konuştu: Evde uyuşturucu kullanıp ablamı dövüyordu