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Aydın Ticaret Borsası

46 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Siyah salamura zeytin 10,12 15,39
Sıra buğday 1,00 1,41
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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