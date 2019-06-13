Aydın Ticaret Borsası
46 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 liradan satıldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 12:01 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı 10,12-15,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Siyah salamura zeytin
| 10,12
| 15,39
|Sıra buğday
| 1,00
| 1,41
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