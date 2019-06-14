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Aydın Ticaret Borsası

4 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 13,00 17,95
Kuru İncir 16,50 25,00
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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