Aydın Ticaret Borsası
4 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:16 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 16,50- 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 13,00
| 17,95
|Kuru İncir
|16,50
|25,00
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