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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 15,70 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 15,70 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 10,98 15,70
Siyah Salamura Zeytin 4,00 10,00
Sıra Buğday 1,35 1,35
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Zeytin, Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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