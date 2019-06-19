Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 15,70 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:36 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 15,70 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 10,98
|15,70
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,00
|10,00
| Sıra Buğday
| 1,35
| 1,35
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