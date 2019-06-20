Aydın Ticaret Borsası
8 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 17 liradan satıldı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:50 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 17,00
|17,00
|St1 Mahlıç
|10,70
|10,70
| Sıra Buğday
|1,38
| 1,38
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