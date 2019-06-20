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Aydın Ticaret Borsası

8 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 17 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 17,00 17,00
St1 Mahlıç 10,70 10,70
Sıra Buğday 1,38 1,38
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:50 Kaynak: AA
buğday, zeytinyağı, ticaret, aydın, Ekonomi
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