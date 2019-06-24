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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı 10,98 17,95
Siyah zalamura zeytin 6,00 6,00
Sıra buğday 1,42 1,42
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Aydın, Ekonomi
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