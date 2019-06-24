Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:56 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 10,98 ila 17,95 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
| 10,98
|17,95
|Siyah zalamura zeytin
| 6,00
| 6,00
|Sıra buğday
| 1,42
| 1,42
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