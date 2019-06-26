Aydın Ticaret Borsası

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Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı!

Koloni halindeki böcekleri görmek için akın akın şehre geliyorlar

Bankaya götürdüğü 4 milyon 795 bin euro parayla kayıplara karıştı

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı