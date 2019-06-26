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Aydın Ticaret Borsası

54 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 16,00
Çam Fıstığı 245,00 350,00
Sıra Buğday 1,30 1,40
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi
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