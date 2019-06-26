Aydın Ticaret Borsası
54 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı 11 ila 16 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 11,00
|16,00
|Çam Fıstığı
|245,00
|350,00
|Sıra Buğday
|1,30
| 1,40
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