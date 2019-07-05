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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı ortalama 11,91 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı ortalama 11,91 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel Ham Zeytinyağı 11,91 11,91
Siyah Salamura Zeytin 5,50 7,95
Sıra Buğday 1,30 1,44
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:26 Kaynak: AA
zeytinyağı, aydın, Ekonomi
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