Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı ortalama 11,91 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:26 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı ortalama 11,91 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel Ham Zeytinyağı
| 11,91
|11,91
|Siyah Salamura Zeytin
|5,50
|7,95
|Sıra Buğday
|1,30
| 1,44
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