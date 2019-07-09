Aydın Ticaret Borsası
40 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı ortalama 4 ila 8,25 liradan işlem gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:48 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı ortalama 4 ila 8,25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,00
|8,25
|Sıra Buğday
|1,27
| 1,39
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