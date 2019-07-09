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Aydın Ticaret Borsası

40 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı ortalama 4 ila 8,25 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında siyah salamura zeytinin kilogramı ortalama 4 ila 8,25 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Siyah Salamura Zeytin 4,00 8,25
Sıra Buğday 1,27 1,39
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:48 Kaynak: AA
Zeytin, Aydın, Ekonomi
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