Aydın Ticaret Borsası
3 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 13-17,40 liradan satıldı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:15 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 13-17,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Naturel ham zeytinyağı
| 13,00
| 17,40
|Siyah salamura zeytin
| 2,50
| 7,95
|Sıra buğday
| 1,30
| 1,38
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