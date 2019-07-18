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Aydın Ticaret Borsası

3 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 13-17,40 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsası, System.String[]
Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı 13-17,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Naturel ham zeytinyağı 13,00 17,40
Siyah salamura zeytin 2,50 7,95
Sıra buğday 1,30 1,38
Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:15 Kaynak: AA
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