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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11 ila 13 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11 ila 13 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 13,00
St1 Mahlıç 9,80 9,80
Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: AA
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