Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11 ila 13 liradan işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:44 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11 ila 13 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|11,00
|13,00
|St1 Mahlıç
|9,80
|9,80
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