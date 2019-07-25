Aydın Ticaret Borsası
15 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,30 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,30 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|12,30
|30,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|12,38
|17,00
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