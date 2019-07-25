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Aydın Ticaret Borsası

15 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,30 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,30 lira, en yüksek 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 12,30 30,00
Naturel Ham Zeytinyağı 12,38 17,00
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:34 Kaynak: AA
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