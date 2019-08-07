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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,00 11,00
Naturel Ham Zeytinyağı 11,55 16,50
Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:28 Kaynak: AA
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