Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 liradan satıldı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:28 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|11,00
|11,00
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,55
|16,50
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