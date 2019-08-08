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Aydın Ticaret Borsası

34 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 11,50 11,50
St1 Mahlıç 9,25 9,25
Sıra Buğday 1,51 1,52
Siyah Salamura Zeytin 7,50 7,50
Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
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