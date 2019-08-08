Aydın Ticaret Borsası
34 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11,50 liradan işlem gördü.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 11,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|11,50
|11,50
|St1 Mahlıç
|9,25
|9,25
| Sıra Buğday
| 1,51
| 1,52
| Siyah Salamura Zeytin
| 7,50
| 7,50
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