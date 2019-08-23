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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 - 27,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 - 27,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru İncir 16,50 27,50
Naturel Ham Zeytinyağı 11,00 11,00
Çam Fıstığı (İç) 345,00 345,00
Siyah Salamura Zeytin 4,20 6,70

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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