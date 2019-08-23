Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 - 27,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 16,50 - 27,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
|Kuru İncir
|16,50
|27,50
|Naturel Ham Zeytinyağı
|11,00
|11,00
|Çam Fıstığı (İç)
| 345,00
|345,00
|Siyah Salamura Zeytin
| 4,20
| 6,70
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