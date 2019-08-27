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Aydın Ticaret Borsası

21 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 lira - 17 lira aralığından satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 lira - 17 lira aralığından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Naturel ham zeytinyağı 10,29 17,00
Kuru incir 11,00 17,00
Çam Fıstığı İç 320,00 360,00

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:20 Kaynak: AA
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