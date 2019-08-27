Aydın Ticaret Borsası
21 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 lira - 17 lira aralığından satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:20 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 lira - 17 lira aralığından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Naturel ham zeytinyağı
| 10,29
| 17,00
| Kuru incir
| 11,00
| 17,00
| Çam Fıstığı İç
| 320,00
| 360,00
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