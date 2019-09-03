Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 lira - 19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:44 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 lira - 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| St1 Mahlıç
| 9,50
| 11,40
| Kuru incir
| 11,00
| 19,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
| 11,60
| 16,75
İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi Memurların aile yardımı 338,62 liraya yükselecek Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı