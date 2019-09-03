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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 lira - 19 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11 lira - 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
St1 Mahlıç 9,50 11,40
Kuru incir 11,00 19,00
Naturel Ham Zeytinyağı


 11,60 16,75

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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