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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 27 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı ortalama 27 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir 27,0027,00
Naturel Ham Zeytinyağı

13,2013,20

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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