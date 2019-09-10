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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11,50 ila 20 lira arasında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11,50 ila 20 lira arasında işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,17 1,20
Kuru incir 11,50 20,00
Naturel Ham Zeytinyağı


 12,00 18,00
Siyah Salamura Zeytin 7,00 7,00

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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