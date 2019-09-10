Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11,50 ila 20 lira arasında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11,50 ila 20 lira arasında işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra Mısır
| 1,17
| 1,20
| Kuru incir
| 11,50
| 20,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
| 12,00
| 18,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 7,00
| 7,00
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