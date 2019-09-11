Aydın Ticaret Borsası
40 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 27,50 lira arasında işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:12 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 27,50 lira arasında işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Sıra Mısır
| 1,15
| 1,25
| Kuru incir
| 11,00
| 27,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
| 13,00
| 13,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,25
| 6,50
| St1 Mahlıç
| 8,50
| 9,00
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