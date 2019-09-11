Aydın Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Aydın'da incir üreticisi alıcı çıkmamasından dolayı dertli

Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor