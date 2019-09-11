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Aydın Ticaret Borsası

40 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 27,50 lira arasında işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 11 ila 27,50 lira arasında işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Sıra Mısır 1,15 1,25
Kuru incir 11,00 27,50
Naturel Ham Zeytinyağı


 13,00 13,00
Siyah Salamura Zeytin 4,25 6,50
St1 Mahlıç 8,50 9,00

Zeytinyağı, Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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