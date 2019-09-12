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Aydın Ticaret Borsası

22 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 -30 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 -30 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra mısır 1,17 1,24
Kuru incir 12,50 30,00
Naturel ham zeytinyağı


 11,35 19,50
Sıra buğday 1,29 1,29

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: AA
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