Aydın Ticaret Borsası
22 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 -30 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 12,50 -30 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra mısır
| 1,17
| 1,24
| Kuru incir
| 12,50
| 30,00
| Naturel ham zeytinyağı
| 11,35
| 19,50
| Sıra buğday
| 1,29
| 1,29
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