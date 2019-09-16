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Aydın Ticaret Borsası

33 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 13 ila 22 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 13 ila 22 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra mısır 1,16 1,22
Kuru incir13,00 22,00
Naturel ham zeytinyağı


11,21 17,85

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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