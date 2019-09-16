Aydın Ticaret Borsası
33 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 13 ila 22 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı 13 ila 22 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra mısır
| 1,16
| 1,22
| Kuru incir
|13,00
| 22,00
| Naturel ham zeytinyağı
|11,21
| 17,85
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