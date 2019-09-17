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Aydın Ticaret Borsası

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-25,50 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-25,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,16 1,22
Siyah salamura zeytin 5,50 15,10
St1 Mahlıç 8,30 8,30
Kuru incir10,00 25,50
Naturel ham zeytinyağı


12,00 19,50

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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