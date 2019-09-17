Aydın Ticaret Borsası
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-25,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10-25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra Mısır
| 1,16
| 1,22
| Siyah salamura zeytin
| 5,50
| 15,10
| St1 Mahlıç
| 8,30
| 8,30
| Kuru incir
|10,00
| 25,50
| Naturel ham zeytinyağı
|12,00
| 19,50
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