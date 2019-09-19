Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:18 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra Mısır
| 1,16
| 1,25
| Kuru incir
|13,00
| 25,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|10,95
| 17,50
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