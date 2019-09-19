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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,16 1,25
Kuru incir13,00 25,00
Naturel Ham Zeytinyağı


10,95 17,50

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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