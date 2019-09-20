Aydın Ticaret Borsası
20 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,88-25 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:48 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,88-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Sıra mısır
| 1,15
| 1,24
| Siyah salamura zeytin
| 6,88
| 9,50
| Kuru incir
|11,88
| 25,00
| Naturel ham zeytinyağı
|12,50
| 14,75
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