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Aydın Ticaret Borsası

20 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,88-25 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 11,88-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Sıra mısır 1,15 1,24
Siyah salamura zeytin 6,88 9,50
Kuru incir11,88 25,00
Naturel ham zeytinyağı


12,50 14,75

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:48 Kaynak: AA
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