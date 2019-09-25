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Aydın Ticaret Borsası

11 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,18 1,22
Sıra Buğday 2,00 2,00
Siyah Salamura Zeytin 4,20 7,00
Kuru incir12,75 25,50
Naturel Ham Zeytinyağı


12,25 12,25

Zeytin, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:58 Kaynak: AA
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