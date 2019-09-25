Aydın Ticaret Borsası
11 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 12,75 lira, en yüksek 25,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra Mısır
| 1,18
| 1,22
| Sıra Buğday
| 2,00
| 2,00
| Siyah Salamura Zeytin
| 4,20
| 7,00
| Kuru incir
|12,75
| 25,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,25
| 12,25
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