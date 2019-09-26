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Aydın Ticaret Borsası

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,00 lira, en yüksek 30,00 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,00 lira, en yüksek 30,00 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Sıra Mısır 1,15 1,18
Kuru incir13,00 30,00
Naturel Ham Zeytinyağı


12,50 12,75

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:02 Kaynak: AA
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