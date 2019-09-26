Aydın Ticaret Borsası
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,00 lira, en yüksek 30,00 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,00 lira, en yüksek 30,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Sıra Mısır
| 1,15
| 1,18
| Kuru incir
|13,00
| 30,00
| Naturel Ham Zeytinyağı
|12,50
| 12,75
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