Aydın Ticaret Borsası
25 dakika önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13 - 27,5 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13 - 27,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|13,00
| 27,50
| Naturel Ham Zeytinyağı
|11,60
| 15,00
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