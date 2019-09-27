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Aydın Ticaret Borsası

25 dakika önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13 - 27,5 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 13 - 27,5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 27,50
Naturel Ham Zeytinyağı


11,60 15,00

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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