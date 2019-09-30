Aydın Ticaret Borsası
2 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 27 liradan işlem gördü.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 27 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
|Kuru incir
|13,00
| 27,00
|Sıra Mısır
|1,15
| 1,22
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