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Aydın Ticaret Borsası

2 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 27 liradan işlem gördü.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13 lira, en yüksek 27 liradan işlem gördü.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir13,00 27,00
Sıra Mısır

1,15 1,22

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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