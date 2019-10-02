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Aydın Ticaret Borsası

1 saat önce

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,68 lira, en yüksek 26 liradan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,68 lira, en yüksek 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira)
Kuru incir 13,68 26,00
ST1 mahlıç 8,70 8,70
Naturel ham zeytinyağı 14,00 14,00
Sıra Mısır

 1,13 1,22

Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:26 Kaynak: AA
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