Aydın Ticaret Borsası
1 saat önce
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,68 lira, en yüksek 26 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:26 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,68 lira, en yüksek 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira)
| Kuru incir
| 13,68
| 26,00
| ST1 mahlıç
| 8,70
| 8,70
| Naturel ham zeytinyağı
| 14,00
| 14,00
| Sıra Mısır
| 1,13
| 1,22
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