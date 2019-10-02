Aydın Ticaret Borsası

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 13,68 lira, en yüksek 26 liradan satıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü: 3 kilosu 10 TL