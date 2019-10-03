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Aydın Ticaret Borsası

15 dakika önce

Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 27 lira 50 kuruştan satıldı.

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Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 27 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir14,00 27,50
ST1 Mahlıç 8,80 8,90
Naturel Ham Zeytinyağı 15,50 15,50
Sıra Mısır

1,16 1,16

Zeytinyağı, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:56 Kaynak: AA
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