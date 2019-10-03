Aydın Ticaret Borsası
15 dakika önce
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 27 lira 50 kuruştan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:56 Kaynak: AA
Aydın Ticaret Borsası'nda kuru incirin kilogramı en düşük 14 lira, en yüksek 27 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün
| En düşük (lira)
| En yüksek (lira
| Kuru incir
|14,00
| 27,50
| ST1 Mahlıç
| 8,80
| 8,90
| Naturel Ham Zeytinyağı
|15,50
| 15,50
| Sıra Mısır
|1,16
| 1,16
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